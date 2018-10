Bukarest (AFP) Nach Massenprotesten wegen eines Disco-Brands in Bukarest mit 32 Todesopfern hat der rumänische Regierungschef Victor Ponta seinen Rücktritt verkündet. "Ich lege mein Mandat als Ministerpräsident nieder", sagte der 43-Jährige, der auch wegen einer Korruptionsaffäre unter Druck stand, am Mittwoch in einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache. Er hoffe, "dass der Rücktritt der Regierung die Menschen zufriedenstellen wird".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.