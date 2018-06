Madrid (AFP) Mit Beschwerden vor dem spanischen Verfassungsgericht wollen drei Parteien den formellen Start des Unabhängigkeitsprozesses in Katalonien unterbinden. Die katalanischen Gliederungen der konservativen Partei PP, der Sozialisten und der Mitte-Rechts-Partei Ciudadanos legten am Mittwoch getrennte Beschwerden gegen eine Resolution ein, die Anfang nächster Woche dem Parlament in Katalonien vorgelegt werden soll. Der Schritt ist vor allem symbolischer Natur, denn es wird nicht erwartet, dass sich der Gerichtshof vor dem Start des parlamentarischen Prozesses äußern wird.

