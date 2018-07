Damaskus (AFP) Die syrische Armee hat nach Angaben staatlicher Medien eine Straße in dem von ihr gehaltenen Teil der zweitgrößten Stadt Aleppo unter Kontrolle gebracht. Es handle sich um die Straße von Aleppo über Chanasser und Ithrija nach Al-Salmijeh, berichtete das Staatsfernsehen am Mittwoch. Bei Kämpfen um die Straße seien mehrere Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat ( IS ) getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.