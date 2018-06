Melbourne (dpa) - Grausiger Fund im Zoo von Melbourne: Tierpfleger haben 14 tote Pinguine in ihrem Gehege entdeckt, die wohl nachts einem Fuchs zum Opfer fielen. 15 Pinguine hätten den Angriff unverletzt überlebt, berichtet die Zeitung "Herald Sun". Sie seien vorübergehend in einem anderen Gehege in Sicherheit gebracht worden. Mitarbeiter des australischen Zoos hätten schon seit einer Woche den Verdacht gehabt, dass sich ein Fuchs auf dem Gelände befinde, hieß es weiter. Jedoch sei es selbst mit Fallen und Kameras nicht gelungen, das Tier zu fangen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.