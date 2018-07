Ankara (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan pocht nach dem Wahlsieg der Regierungspartei AKP auf eine Verfassungsänderung zur Einführung eines Präsidialsystems. "Alle, die sich dem Willen unseres Volkes nach einer neuen Verfassung widersetzen, werden (bei der Wahl) in vier Jahren den Preis dafür zahlen", sagte Erdogan am Mittwoch in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache in . Der Wunsch nach einer neuen Verfassung sei "eine der wichtigsten Botschaften" der Wahl am Sonntag gewesen.

