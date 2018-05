Strausberg (dpa) - Beim Versuch, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, ist ein Mann in Strausberg in Brandenburg bei einem Unfall in seinem Auto verbrannt. Der noch nicht identifizierte Mann fuhr an den anderen Autos, die wegen der Kontrolle angehalten hatten, vorbei und prallte mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. Schließlich riss er mit seinem Auto einen Betonpfeiler aus der Verankerung. Dabei geriet das Auto ins Schleudern, überschlug sich und geriet in Brand. Der Mann verbrannte bis zur Unkenntlichkeit.

