Berlin (AFP) Internationale Hilfsorganisationen haben am Mittwoch einen dringenden Appell an den Westen für mehr Unterstützung der Flüchtlinge gerichtet. UN-Flüchtlingskommissar Antonio Guterres forderte die EU-Staaten nach einem Treffen mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Berlin auf, sich bei der Umverteilung von Flüchtlingen solidarischer zu zeigen und dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mehr Mittel zukommen zu lassen. Steinmeier sagte zu, die deutschen Gelder aufzustocken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.