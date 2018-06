Berlin (AFP) Viele Klinikärzte klagen einer Umfrage zufolge über hohen Zeitdruck und übermäßige Arbeitsbelastung. Mehr als zwei Drittel (69 Prozent) geben an, nicht ausreichend Zeit für die Patientenbehandlung zu haben, wie aus einer am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Mitgliederbefragung der Ärztegewerkschaft Marburger Bund (MB) hervorgeht.

