Berlin (AFP) Begleitet von scharfer Kritik der Opposition hat der Sonderbeauftragte der Bundesregierung dem NSA-Untersuchungsausschuss über seine Erkenntnisse zu den US-Spionagezielen berichtet. Linke und Grüne stellten in der Sitzung am Donnerstag in Berlin die Unabhängigkeit des von der Bundesregierung eingesetzten Gutachters Kurt Graulich in Frage. Der frühere Richter habe "eine bestellte Auftragsarbeit der Bundesregierung" abgeliefert, die in wichtigen Fragen die Rechtsauffassung des Bundesnachrichtendienstes übernehme, kritisierte die Linken-Abgeordnete Martina Renner.

