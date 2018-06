Chicago (SID) - Gegen Eishockey-Star Patrick Kane (26) von Stanley-Cup-Sieger Chicago Blackhawks aus der nordamerikanischen Profiliga NHL wird keine Anklage wegen Vergewaltigung erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft von Erie County im US-Bundesstaat New York mitteilte, habe eine dreimonatige Untersuchung keine stichhaltigen Beweise geliefert.

So konnte etwa ein DNA-Test die Behauptung des vermeintlichen Opfers nicht stützen. Hinzu kam, dass die Frau in dieser Woche ihre Zusammenarbeit mit den Untersuchungsbehörden beendet hatte.

Kane wurde verdächtigt, eine Frau am ersten August-Wochenende in seinem Haus in Hamburg/New York missbraucht zu haben. Nach Informationen der Buffalo News trug das vermeintliche Opfer unter anderem Bisswunden an der Schulter und einen Kratzer am Bein davon. Die Frau hat sich angeblich nach der Attacke sofort in ein Krankenhaus begeben und untersuchen lassen.

Der Ausnahmekönner ist nicht zum ersten Mal Ziel von Ermittlungen. 2009 war der Außenstürmer, zwei Jahre zuvor als Nummer eins gedraftet, mit seinem Cousin auf einen Taxifahrer losgegangen, da dieser die 20 Cent Wechselgeld nicht hatte rausgeben können.