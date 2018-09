Paris (AFP) Frankreich schickt seinen Flugzeugträger "Charles de Gaulle" in den Kampf gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) in Syrien und dem Irak. Die französische Präsidentschaft teilte am Donnerstag mit, auf einem Treffen des Verteidigungsrats sei entschieden worden, die Flugzeugträgergruppe zu entsenden, um sich an dem Einsatz gegen die IS-Miliz und verwandte Gruppen zu beteiligen. Frankreich beteiligt sich seit September 2014 am US-geführten Einsatz gegen die Extremisten im Irak und seit September 2015 auch in Syrien.

