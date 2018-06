Versailles (AFP) Der französische Nationalspieler Karim Benzema, der im Zusammenhang mit der Erpressung eines Teamkollegen mit einem Sexvideo in Gewahrsam genommen worden war, ist am Donnerstag einem Richter vorgeführt worden. Benzema wurde am Morgen vor ein Gericht in Versailles gebracht, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Justizkreisen erfuhr. Der Untersuchungsrichter muss nun entscheiden, ob gegen den Stürmer von Real Madrid formelle Ermittlungen aufgenommen werden oder ob er einen Zeugenstatus in der Affäre erhält.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.