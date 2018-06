Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund bangt vor dem Bundesliga-Revierderby gegen Schalke 04 am Sonntag (15.30 Uhr) um Nationalspieler Marco Reus. Ob der Flügelflitzer spielen kann, sei noch offen, sagte Sportdirektor Michael Zorc nach dem 4:0 in der Europa League gegen den FK Qäbälä aus Aserbaidschan.

"Es besteht Anlass zur Sorge", meinte BVB-Trainer Thomas Tuchel. Sicher sei ein Einsatz von Reus im 147. Revierderby gegen Schalke nicht. Tuchel: "Es kann sein, dass er ausfällt, es kann sein, dass es klappt." Das sei für Sonntag aber nicht selbstverständlich.

Reus war in der Pause ausgewechselt worden, nachdem er sich zuvor immer wieder an die Leiste gefasst hatte und kurz behandelt worden war. "Ich hoffe, dass er rechtzeitig rausgegangen ist, dass es nicht so schlimm ist, dass er am Sonntag spielen kann", sagte Zorc.