Córdoba (SID) - Der langjährige Bundesliga-Profi Javier Pinola hat den erhofften Pokalsieg in seiner argentinischen Heimat verpasst. Pinola unterlag in der Nacht auf Donnerstag mit seinem Klub Rosario Central im Endspiel gegen Meister Boca Juniors aus Buenos Aires 0:2 (0:0). Innenverteidiger Pinola, der von Beginn an spielte, flog in der Nachspielzeit per Gelb-Roter Karte (wiederholtes Foulspiel, 90.+2) vom Platz.

Die Tore für Boca in Córdoba erzielten Nicolas Lodeiro per Foulelfmeter (55.) und Andrés Chávez (90.). Für den früheren Verein der argentinischen Fußball-Legende Diego Maradona um Carlos Tévez war es der dritte Pokalsieg nach 1969 und 2012.

Rosario fühlte sich allerdings verschaukelt. Einem Tor von Marco Rubén (38.) wurde wegen angeblicher Abseitsstellung die Anerkennung versagt. Trainer Eduardo Coudet echauffierte sich derart lautstark, dass er auf die Tribüne geschickt wurde. Außerdem war der Strafstoß nach einem harmlosen Trikotzupfer schmeichelhaft, und Chávez stand vor dem 2:0 im Abseits. "Wir wurden bestohlen", schimpfte Coudet.