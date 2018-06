Frankfurt/Main (SID) - Klassiker zum Rückrundenstart: Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München und der Hamburger SV werden auch die zweite Halbserie in der Bundesliga eröffnen. Das Duell, das bereits zum Auftakt der 53. Bundesliga-Saison stieg, findet am 22. Januar (20.30 Uhr) in Hamburg statt. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag bekannt.

Die DFL terminierte die Spieltage 16 bis 20 genau. Zum Abschluss der Hinrunde tritt Titelverteidiger FC Bayern am 19. Dezember (Samstag, 15.30 Uhr) bei Hannover 96 an. Letztes Spiel der ersten Serie ist der Vergleich zwischen Borussia Mönchengladbach und Aufsteiger Darmstadt 98 am 20. Dezember (Sonntag, 17.30 Uhr). Am ersten Rückrundenspieltag kommt es überdies am 23. Januar (Samstag, 18.30 Uhr) zum "Topspiel" zwischen Gladbach und Borussia Dortmund.