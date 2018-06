Moskau (AFP) Die russische Regierung hat Mutmaßungen über einen möglichen Bombenanschlag auf eine am Samstag über der Sinai-Halbinsel abgestürzte russische Passagiermaschine als "Spekulation" zurückgewiesen. Nur eine "Untersuchung" könne die Gründe für das Unglück ans Licht bringen, doch gebe es bislang dazu keine offiziellen "Aussagen" der Ermittler, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. "Jede andere vorgeschlagene Erklärung mutet wie eine unbestätigte Information oder irgendeine Art von Spekulation an", fügte Peskow hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.