Jerusalem (AFP) Nach dem Fund eines kleinen Krokodils auf freiem Feld im Jordantal ist im Westjordanland die Diskussion über eine bankrotte Schaufarm für Krokodile neu entbrannt. Wie israelische Medien am Donnerstag berichteten, entdeckte am Vortag nahe der jüdischen Siedlung Jafit ein Landarbeiter das Tier, das dann von einem Feldhüter der Nationalparkverwaltung eingefangen wurde. Die palästinensische Bevölkerung und die israelischen Siedler reagierten gleichermaßen besorgt auf den Fund, weil es nicht das erste Mal war, dass in der Gegend kürzlich Krokodile gesichtet wurden.

