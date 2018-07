Rom (dpa) - Fast zeitgleich mit der Eröffnung des Prozesses gegen die sogenannte Hauptstadtmafia hat die Staatsanwaltschaft in Rom Anklage gegen den früheren Bürgermeister Gianni Alemanno erhoben. Ihm würden Korruption und illegale Finanzierungen vorgeworfen, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. Ein Richter werde am 11. Dezember entscheiden, ob ein Prozess eröffnet werde. Seit heute stehen in Rom 46 Angeklagte vor Gericht. In dem mit Spannung erwarteten Verfahren geht es um die engen Verbindungen zwischen Politik, Wirtschaft und organisiertem Verbrechen, vor allem in der Regierungszeit Alemannos.

