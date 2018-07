Hamburg (dpa) - Google steigt in Deutschland ins Geschäft mit TV-Serien zum Kaufen und Leihen ein. Von den Abo-Angeboten der Streaming-Dienste solle sich der Service in der Google-Plattform Play mit frischeren Inhalten abheben, sagte der zuständige Manager Mark Bennett. So sollen auch Folgen von US-Serien kurz nach der Ausstrahlung in Amerika verfügbar sein. Rivale Apple ist schon länger mit einem ähnlichen Angebot in seiner iTunes-Plattform auch in Deutschland vertreten.

