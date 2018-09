Essen (dpa) - Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck hat sich für seinen Vergleich der von der Union geforderten Transitzonen für Flüchtlinge mit den nationalsozialistischen Konzentrationslagern entschuldigt. "Mir ist bewusst geworden, dass dieser unangemessene Vergleich viele Menschen verletzt. Hierfür bitte ich um Entschuldigung", erklärte der Essener Geistliche. Overbeck hatte bei einer Diskussion mit dem SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel in Mülheim an der Ruhr gesagt, in den von CDU und CSU angestrebten Transitzonen müssten sich Flüchtlinge vorkommen "wie in Konzentrationslagern".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.