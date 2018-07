Köln (dpa) - US-Popstar Madonna hat auf ihrer aktuellen Tour erstmals in Deutschland haltgemacht. Am Abend trat die "Queen of Pop" in Köln auf die Bühne. Madonnas jüngstes Album "Rebel Heart" war im März veröffentlicht worden und an die Spitze der deutschen Charts geklettert. In Köln begann nun der europäische Teil der zugehörigen Tour. Nach einem zweiten Konzert in der Domstadt heute geht es für Madonna weiter nach Prag, Berlin, und Stockholm. In Deutschland wird sie auch noch in Mannheim zu sehen sein.

