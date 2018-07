Rangun (AFP) Kurz vor der Parlamentswahl in Myanmar hat die Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi ihren Machtanspruch für den Fall eines Wahlsieges bekräftigt. Im Falle eines Sieges ihrer Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) werde sie der Regierung vorstehen und vom Staatschef erwarten, dass er der Regierungslinie folgt, sagte Suu Kyi am Donnerstag vor Journalisten. "Ich werde die Regierung anführen, und wir werden einen Staatschef haben, der in Übereinstimmung mit der Politik der NLD arbeitet", sagte die Oppositionsführerin.

