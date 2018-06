Köln (SID) - In der Europa League steht für Borussia Dortmund, Schalke 04 und den FC Augsburg der 4. Spieltag der Gruppenphase an. Während sich der BVB und S04 mit einem Sieg auf das Revierderby am Sonntag einstimmen wollen, sucht der FCA seine letzte Chance. Die Tuchel-Elf aus Dortmund startet um 19.00 Uhr gegen FK Qäbälä aus Aserbaidschan, Schalkes Partie bei Sparta Prag wird ebenso um 21.05 Uhr angepfiffen wie auch die der Augsburger gegen AZ Alkmaar.

Vizemeister Bayern München bekommt es am 4. Spieltag in der Euroleague mit einem besonderen Gegner zu tun. Am Donnerstag gastiert das Team von Trainer Svetislav Pesic ab 20.45 Uhr bei Titelverteidiger Real Madrid. Zudem empfängt Meister Brose Baskets Bamberg ab 19.00 Uhr Maccabi Tel Aviv aus Israel.