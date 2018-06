Frankfurt/Main (dpa) - Der für morgen angekündigte Streik der Flugbegleiter bei der Lufthansa wird immer wahrscheinlicher. Am Nachmittag scheiterte eine in letzter Minute angesetzte Verhandlung zwischen dem Unternehmen und der Gewerkschaft Ufo, wie beide Seiten in Frankfurt berichteten.

