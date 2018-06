Donezk (AFP) Die prorussischen Rebellen in der Ostukraine haben nach eigenen Angaben alle kleineren Waffen von der Front abgezogen. Mit den letzten neun Granatwerfern aus der Stadt Ilowajsk sei der Abzug der Waffen am Donnerstag abgeschlossen worden, sagte der Rebellenvertreter Eduard Bassurin aus der Rebellenhochburg Donezk. Die ukrainische Armee will ihre Waffen bis Samstag abschließen, wie ein Armeevertreter sagte. In der ebenfalls von den Separatisten kontrollierten Region Luhansk hatten beide Konfliktparteien bereits im Oktober den vollständigen Abzug von Panzern und kleineren Waffen verkündet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.