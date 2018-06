Washington (AFP) Die in Umfragen führenden republikanischen US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump und Ben Carson bekommen Schutz durch den Secret Service. Das teilte die Spezialeinheit, die für die Sicherheit des Präsidenten und aussichtsreicher Präsidentschaftsbewerber in den USA zuständig ist, am Donnerstag mit. Die Begleitung durch Secret-Service-Teams ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die beiden politischen Seiteneinsteiger zu ernstzunehmenden Anwärtern auf die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner geworden sind.

