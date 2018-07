New York (AFP) Die Rolling Stones rocken im nächsten Frühjahr Lateinamerika. Die britische Band kündigte am Donnerstag eine Tournee an, die sie erstmals auch nach Kolumbien, Peru und Uruguay führt. Auftakt ist am 3. Februar ein Konzert im Nationalstadion von Chile.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.