Washington (AFP) Nach dem Absturz einer russischen Passagiermaschine in Ägypten verlangt die US-Regierung von einigen Flughäfen in der Region verschärfte Sicherheitsvorkehrungen für Flüge in die USA. Washington habe als Vorsichtsmaßnahme "eine bestimmte Zahl an vorübergehenden Verschärfungen" im Blick, welche die Sicherheit von Flügen in die USA beträfen, teilte US-Heimatschutzminister Jeh Johnson am Freitag in Washington mit. Es gehe um eine Ausweitung der Kontrollen der Fracht von Flugzeugen.

