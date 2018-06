Tirana (AFP) Die albanische Polizei hat drei mutmaßliche Anführer eines Schleuserrings festgenommen, die Flüchtlinge gegen Bezahlung an die serbisch-ungarische Grenze gebracht haben sollen. Die zwei Albaner und ein Türke seien auf dem Flughafen der albanischen Hauptstadt Tirana gefasst worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie hätten für Flüchtlinge Flüge aus der Türkei nach Tirana organisiert. Danach seien die Flüchtlinge in den Norden Serbiens gebracht worden, von wo aus sie illegal in das EU- und Schengen-Land Ungarn gelangt seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.