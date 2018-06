Wolfsburg (dpa) - Der VW-Konzern will mögliche Nachzahlungen bei den Kfz-Steuern für die Hunderttausenden Fahrzeuge mit frisierten Angaben zum CO2-Ausstoß selber tragen. "Der Volkswagen Konzern wird dafür einstehen, dass etwaige Mehrsteuern ausgeglichen werden", schrieb VW-Konzernchef Matthias Müller in einem der dpa vorliegenden Brief an die EU-Finanzminister.

