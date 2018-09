Peking (AFP) China plant für knapp 14 Milliarden Euro den Bau eines eigenen Werks für Speicherchips. Wie am Freitag aus Börsenunterlagen hervorging, plant das Staatsunternehmen Tongfang Guoxin Electronics 93,8 Milliarden Yuan (13,8 Milliarden Euro) in die riesige Fabrik zu investieren. Die Ankündigung fällt in eine Zeit, in der Chinas Regierung eine Verringerung der Abhängigkeit von ausländischen Herstellern bei der Halbleitertechnik als Ziel ausgegeben hat.

