Frankfurt/Main (AFP) Das Kabinenpersonal der Lufthansa wird auch am Samstag streiken. An den Flughäfen Frankfurt und Düsseldorf seien Mitglieder aufgerufen, von 6.00 Uhr bis 23.00 Uhr ihre Arbeit niederzulegen, erklärte die Flugbegleitergewerkschaft UFO am Freitag. In Düsseldorf seien alle Flugzeuge auf der Lang- und Kurzstrecke betroffen, in Frankfurt die A320- und die 737-Flotte der Lufthansa. Mögliche weitere Streikaufrufe würden danach "zum gegebenen Zeitpunkt" erfolgen.

