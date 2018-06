Frankfurt/Main (AFP) Die guten Nachrichten vom Arbeitsmarkt in den USA haben den Deutschen Aktienindex (Dax) beflügelt. Der Leitindex kletterte am Freitagnachmittag an der Börse in Frankfurt am Main erstmals seit Mitte August wieder über die Marke von 11.000 Punkten. Gegen 15.30 Uhr lag der Index bei rund 11.020 Punkten. Der Euro verlor dagegen im Vergleich zum Dollar deutlich an Wert und fiel um mehr als einen Cent auf 1,07 Dollar.

