Berlin (AFP) Die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland haben in einer gemeinsamen Erklärung den Bundestagsbeschluss zur Sterbehilfe begrüßt. "Das ist eine Entscheidung für das Leben und für ein Sterben in Würde", erklärten der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Marx, der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Alois Glück, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, und die Präses der Synode der Evangelischen Kirche, Irmgard Schwaetzer, am Freitag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.