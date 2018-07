Berlin (AFP) Die Länder wollen die Haltung von Legehennen in Kleingruppen bundesweit bis Ende 2025 befristen. In Härtefällen soll diese Art der Haltung bis Ende 2028 zulässig sein, wie aus einem am Freitag im Bundesrat beschlossenen Verordnungsentwurf hervorgeht. Im Vergleich zur Freiland- und Bodenhaltung habe die Kleingruppenhaltung nur noch eine geringe Bedeutung, hieß es zur Begründung.

