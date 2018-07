Paris (AFP) Wegen der Verwendung seines Fotos in einem Bericht über einen Todesfall fordert FC Bayern-Star Franck Ribéry vom US-Nachrichtensender CNN eine Entschädigung in Millionenhöhe. Die CNN-Website habe einen Artikel über eine Frau, die in einer Kältekammer ums Leben gekommen war, mit einem Foto des französischen Fußballers in einer solchen Kältekammer illustriert, bemängelte Ribérys Anwalt Carlo Alberto Brusa in einer E-Mail an CNN, die der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag. Der Sender solle daher mindestens 1,5 Millionen Dollar (1,38 Millionen Euro) Schmerzensgeld zahlen.

