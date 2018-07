Freihung (AFP) Schweres Zugunglück in Bayern: Ein Regionalzug ist am späten Donnerstagabend auf einem Bahnübergang nahe Freihung in der Oberpfalz in einen Schwertransporter gerast - dabei wurden nach Angaben der Polizei mindestens ein Mensch getötet und vier weitere schwer verletzt. Es gab zahlreiche leicht Verletzte.

