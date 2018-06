Berlin (AFP) Die Außenminister von Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine haben am Freitag in Berlin erneut über den stockenden Friedensprozess in der Ostukraine beraten. Bei dem Treffen im sogenannten Normandie-Format gehe es insbesondere um die Überprüfung des vereinbarten Waffenabzugs aus dem Kampfgebiet sowie um die Vorbereitung von Wahlen in den von den Separatisten kontrollierten Gebieten, sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) zum Auftakt der Gespräche. Er empfing seine Kollegen Laurent Fabius, Sergej Lawrow und Pawlo Klimkin im Gästehaus des Auswärtigen Amts in der Villa Borsig.

