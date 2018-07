Paris (AFP) Angesichts der Zuspitzung der Krise in Burundi kommt der UN-Sicherheitsrat am Montag zu Beratungen über die Lage in dem ostafrikanischen Land zusammen. Der französische Außenamtssprecher Romain Nadal sagte am Freitag, das UN-Gremium werde sich auf Antrag Frankreichs mit der Krise befassen. Er verurteilte eine Welle von "Hassreden" und äußerte sich besorgt über die "ständige Verschlechterung der Lage". Frankreich rufe Regierung und Opposition zur Zurückhaltung und zur Aufnahme eines Dialogs auf, der einzig erlauben könne, die Krise zu überwinden, sagte der Sprecher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.