Berlin (AFP) Inmitten des Abgas-Skandals bei Volkswagen verlässt Chefdesigner Walter Maria de Silva das Unternehmen. Der 64-jährige Italiener geht nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP zum 30. November in den Ruhestand. Er wird im Februar 65 Jahre alt. Das Magazin "Auto Motor Sport" berichtete am Freitag, es werde spekuliert, dass de Silva den bei Volkswagen verordneten Sparkurs nicht mittragen wolle. Laut "Handelsblatt" sollen in seiner Abteilung 100 Millionen Euro eingespart werden.

