Wolfsburg (AFP) Der Volkswagenkonzern will für möglicherweise zu wenig bezahlte Steuern für hunderttausende Autos mit erhöhten CO2-Werten in ganz Europa aufkommen. Konzernchef Matthias Müller versicherte in einem AFP am Freitag vorliegenden Brief an die Finanzminister der Europäischen Union, VW werde dafür einstehen, dass etwaige Mehrsteuern ausgeglichen werden. Er kündigte zudem ein "mehrsprachiges Beratungszentrum" an, das rund um die Uhr für Fragen zur Verfügung stehen werde.

