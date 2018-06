Straßburg (AFP) Der Europarat hat Österreichs Anstrengungen beim Kampf gegen Misshandlungen auf Polizeiwachen und in Gefängnissen gelobt. Eine Delegation des Europäischen Anti-Folter-Komitees habe bei ihrer jüngsten Visite in Österreich im September vergangenen Jahres nur vereinzelt Festgenommene getroffen, die von Brutalitäten der Polizei - vor allem während der Festnahme - berichtet hätten, heißt es in einem am Freitag in Straßburg veröffentlichten Bericht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.