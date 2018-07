Los Angeles (dpa) - Der britische Filmemacher Ridley Scott, der Kultfilme wie "Alien", "Gladiator" und "Thelma und Louise" inszenierte, hat in Hollywood auf dem Walk of Fame einen Stern mit seinem Namen enthüllt. Er widme diesen Stern seinem Bruder Tony Scott, sagte der Regisseur und Produzent. Sein jüngerer Bruder, "Top Gun"-Regisseur Tony Scott, hatte sich 2012 im Alter von 68 Jahren das Leben genommen. Ridley Scott wurde am Donnerstag der 2564. Stern auf dem berühmten Bürgersteig zuteil.

