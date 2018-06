Épinal (AFP) In Frankreich stehen zwei Männer und eine Frau vor Gericht, die sich im Internet für den sexuellen Missbrauch ihrer Kinder verabredet haben sollen. Die Staatsanwaltschaft von Épinal in den Vogesen beantragte am Freitag 18 Jahre Haft für die beiden Männer, gefolgt von zehn Jahren unter Kontrolle der Justiz. Gemäß dem Antrag der Staatsanwaltschaft soll den Angeklagten zudem das Sorgerecht entzogen werden. Die drei Angeklagten waren im Jahr 2012 über eine Partnertausch-Plattform in Kontakt gekommen. Das Urteil wurde am Abend erwartet.

