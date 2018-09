Paris (AFP) Die französische Sängerin Juliette Greco hat Diebe zur Rückgabe eines bei ihr gestohlenen Gemäldes aufgefordert. Sie habe erst kürzlich bemerkt, dass in einem selten genutzten Zimmer ihres Hauses in der Region Oise nördlich von Paris ein Bild ihres guten Freundes Serge Gainsbourg durch eine "Fälschung" ersetzt worden sei, sagte die 88-Jährige am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. "Ich bin sehr unglücklich, ich fühle mich, als wäre mir ein kleiner Teil meines Lebens entrissen worden."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.