München (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw gibt heute sein Aufgebot für die letzten Fußball-Länderspiele des Jahres bekannt. Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Frankreich dürfte Löw für die Testspiele Ende der kommenden Woche in Paris gegen Frankreich und vier Tage später in Hannover gegen die Niederlande neben Stammkräften auch einige Akteure mit einer Turnierperspektive einladen. Einige verletzte Stammkräfte wie der Münchner Mario Götze fallen für die Freundschaftsspiele aus. Der Kader kommt am Montag in München zur Vorbereitung zusammen.

