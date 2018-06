Madrid (SID) - Spaniens Fußball-Nationaltrainer Vicente del Bosque hat Mittelfeldspieler Thiago vom deutschen Rekordmeister Bayern München in sein Aufgebot für die anstehenden Länderspiele berufen. Dagegen sind dessen Teamkollegen Javier Martínez und Juan Bernat in Alicante gegen England (13. November) und in Brüssel gegen Gastgeber Belgien (17. November) nicht dabei.

Andrés Iniesta von Champions-League-Sieger FC Barcelona kehrt zurück. Der Routinier hatte die letzten beiden EM-Qualifikationsspiele der Spanier wegen Oberschenkelproblemen verpasst.