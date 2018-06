London (AFP) Auf dem Londoner Flughafen Gatwick ist am Freitagnachmittag eine erste Maschine mit britischen Touristen aus dem ägyptischen Badeort Scharm el Scheich gelandet. Nach dem Absturz eines russischen Passagierjets nach dem Start in Scharm el Scheich am vergangenen Samstag hatte Großbritannien ab Mittwoch wegen Sicherheitsbedenken alle Flüge von dem Badeort aus untersagt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.