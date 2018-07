Tokio (AFP) Der japanische Elektronikkonzern Toshiba fordert einem Bericht der Wirtschaftszeitung "Nikkei" zufolge Schadenersatz von mehreren ehemaligen Top-Managern wegen des verlustreichen Bilanzskandals. Ab Samstag werde Toshiba drei ehemalige Konzernchefs und zwei Finanzchefs zur Kasse bitten, berichtete die Zeitung am Freitag. Sie berief sich auf Auszüge aus einem Gutachten von Rechtsanwälten, die seit September an einer Aufarbeitung des Skandals sitzen. Toshiba will am Samstag die Ergebnisse des zurückliegenden Quartals vorlegen.

