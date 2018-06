Phnom Penh (AFP) In einer Textilfabrik in Kambodscha sind mehr als 20 Näherinnen ohnmächtig geworden, eine von ihnen starb. Die 21-Jährige habe über Schwindel und Atembeschwerden geklagt, sagte der örtliche Verwaltungschef Duch Kunthea am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, kam aber nicht mehr zu Bewusstsein. Auch die übrigen ohnmächtig gewordenen Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht.

